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Глава Самары проверила, как расчищают от снега дороги и дворы Кировского района 

18 января 2022 13:28
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Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как расчищают от снега дороги и дворы Кировского района 

Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как расчищают от снега дороги и дворы Кировского района.
 
Вместе с главой района Игорем Рудаковым Елена Лапушкина посмотрела, как расчищены подъезды к школам и детским садам, тротуары и внутриквартальные проезды в 13,14 и 15 микрорайонах. 
 
В первую очередь расчищают подъездные пути к соцобъектам и убирают снег на контейнерных площадках, чтобы регоператор своевременно вывозил мусор. 
 
«Мы увидели, что работает техника на улично-дорожной сети и во дворах, работают управляющие компании. Но работа предстоит еще серьезная, тем более снегопад по прогнозу продолжится. Есть замечания по расчистке, даже по выходам из подъездов. Это говорит уже об ответственности управляющих компаний, сколько они людей, дворников, вывели на территорию», - отметила Елена Лапушкина. 
 
Глава Самары обратилась к горожанам с просьбой переставлять личные автомобили на время работы техники во дворах, чтобы можно было качественно убирать территорию.

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