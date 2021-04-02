Глава Самары проверила ход строительства детских садов

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Сегодня, 2 апреля Глава Самары Елена Лапушкина провела осмотр строящихся дошкольных общеобразовательных учреждений.

Новый детский сад появится в границах улиц Ташкентская и Георгия Димитрова.

Дошкольное учреждение будет построено в рамках национального проекта «Демография» и рассчитано на 132 учащихся.

Елена Лапушкина проверила, как проходит процесс возведения здания. В настоящее время уже выполнены работы по расчистке территории от снега, демонтаж деревьев, устройство отдельных подъездных и путей и необходимых ограждений. Детский сад в данном микрорайоне давно необходим, жители вынуждены водить детей в садик за несколько кварталов от дома. Место постройки согласовано с жителями микрорайона. После завершения строительства будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Следующим объектом осмотра стала строительная площадка на улице Подшипниковой 27. Там в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным возводится детский сад. Строительство дошкольного образовательного учреждения началось в ноябре прошлого года, здание рассчитано на 112 мест, включая шесть групп от 1,5 лет до 7 лет, в том числе для детей с особенностями развития.

На сегодняшний день выполняются следующие виды работы: бетонирование монолитных стен подвала, гидроизоляция цокольной части здания и устройство перекрытия подвальной части будущего сада. Также, ведутся работы по кирпичной кладке стен 1-го этажа и устройство перегородок. Рабочие начали возводить стены 2-го этажа. Физическая готовность объекта составляет 15%, сообщает горадминистрация.

«Идёт строительство важных социальных объектов. Не может не радовать возможность появления сразу двух новых детских садов. В настоящее время строительные работы проводятся в плановом режиме. Уверена, что в скором времени два замечательных детских сада будут готовы принимать ребят» - подвела итог Елена Лапушкина.