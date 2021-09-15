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А также фаршированные блины и сырокопченую колбасу.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню

15 сентября 2021 23:16
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А также фаршированные блины и сырокопченую колбасу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще раз пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу, передает РИА Новости.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Instagram-аккаунте сообщило, что запрещено использовать в школьном питании продукты домашнего изготовления, яичницу-глазунью, макароны по-флотски с мясным фаршем, сырокопченые колбасы, заливные блюда.

"Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, - очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них", - рассказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, правда ли, что Роспотребнадзор запретил кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой.

По ее словам, именно поэтому "наши предшественники не рекомендовали их для детского питания" и "мы этим рекомендациям следуем".

 

Фото:   pixabay

 

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