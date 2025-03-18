Глава областного минтранса проверил готовность посадочной площадки для беспилотников

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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов проверил ход работ по строительству посадочной площадки для приема, технического обслуживания и выпуска беспилотных воздушных судов на территории индустриального парка «Жигулевская долина-2».

Строительство двух посадочных площадок на территории Индустриальных парков «Жигулевская долина-2» в Ставропольском районе и «Преображенка» в Волжском районе в Самарской области ведется в рамках пилотного федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

На территории площадок будут размещены ангары для хранения и обслуживания беспилотных воздушных судов, здания для размещения внешних пилотов и персонала, системы электрической зарядки и ГСМ, а также перроны и рулежные дорожки.

В настоящее время строительство обоих объектов в заключительной стадии. Завершены основные работы по строительству административных зданий и асфальтированию площадки, начато возведение ангаров для БВС.

«Самарская область - единственный регион, в котором в ближайшее время появятся подобные объекты. Это важная составляющая развития всей беспилотной отрасли. Необходимо обеспечить своевременную передачу объектов для начала их эксплуатации в рамках национального проекта», - подчеркнул Сергей Карпов.

Как сообщал ранее глава региона Вячеслав Федорищев, в Самарской области будет разработан региональный проект по развитию беспилотный авиационных систем. Его цель – вывести Самарскую область на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли БАС.

Сейчас в регионе представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла для развития отрасли беспилотной авиации: от производства самих беспилотников до их комплектующих, от генерации идей и НИОКР до использования конечного продукта. «К 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране, в количестве и качестве», - отметил Вячеслав Федорищев.