Глава Минцифры пообещал не наказывать за использование VPN

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Власти не одобряют использование VPN-сервисов для обхода блокировки сайтов, но наказывать за это не будут, сообщил в интервью РБК глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, это «разумный компромисс».

Господин Шадаев рассказал, что Минцифры против введения наказаний за использование VPN, и те, «кому очень надо, такую возможность будет иметь». «Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться... Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит»,— добавил министр.

По данным Минцифры, до 24 февраля на три заблокированные соцсети приходилось 10–12% от всего трафика. После начала военной операции и блокировки на долю VPN-сервисов, помогающих обойти ограничения, приходится только 20% от прежнего трафика этих соцсетей. «То есть 80%... неудобно переключаться, включать, выключать (VPN.— "Ъ")»,— объяснил Максут Шадаев.