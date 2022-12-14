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Глава Минтруда РФ Котяков: россияне смогут подать заявление на единое пособие с 28 декабря

14 декабря 2022 21:46
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После 1 января все заявления с портала «Госуслуги» будут переданы в Социальный фонд России, первые выплаты семьям придут в январе.

Россияне смогут подать заявление на единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка с 28 декабря. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, пишут "Известия".

«Для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Он пояснил, что закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года. После 1 января все заявления с портала «Госуслуги» будут переданы в Социальный фонд России, первые выплаты семьям придут в январе, отметил Котяков.

Соответствующий документ президент РФ подписал 21 ноября. Так, размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. А при наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Как рассказал врио председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков, новое пособие будет выплачиваться малообеспеченным семьям при соблюдении ряда условий: ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума, собственность семьи соответствует требованиям к имуществу, а заявитель и его дети являются гражданами РФ, постоянно проживающими в стране.

Для получения выплаты нужно будет подать заявление на портале «Госуслуги».

 

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

 

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