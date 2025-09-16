Я нашел ошибку
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
Трое погибших в Сызранском районе: большегруз Volvo наехал на стоящий LADA Largus
Германия нарастила экспорт пива в Россию до максимальных 1,7 миллиона евро
Исторический парк «Россия – моя история» открывает экспозицию «Свидетели Великой Победы»
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре
За дискриминацию женщин штрафовать не будут
Соцфонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей

16 сентября 2025 10:14
Минпросвещения допускает повышение зарплаты учителей по всей стране, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума.

"Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы", — сказал он.

По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд совместно следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей не оказался ниже средней зарплаты по регионам.

 

"Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону — растет зарплата учителя", — добавил министр.

В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году, а с 2027 года внедрить ее во всех образовательных организациях.

