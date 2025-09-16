Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей

53

Минпросвещения допускает повышение зарплаты учителей по всей стране, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума.

"Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы", — сказал он.

По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд совместно следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей не оказался ниже средней зарплаты по регионам.

"Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону — растет зарплата учителя", — добавил министр.

В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году, а с 2027 года внедрить ее во всех образовательных организациях.