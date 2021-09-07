Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

144

В Сети появился новый флешмоб #ПомахалМне, героем которого стал глава МИД России Сергей Лавров. Пользователи социальных сетей размещают ролик с участием министра, на котором Лавров кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, передают "Известия".

Участники флешмоба монтируют к этому видео собственное. На кадрах пользователи смущаются, а также передают привет главе российского внешнеполитического ведомства.

За основу видео с воздушным поцелуем взята запись 2015 года. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, воздушный поцелуй был предназначен южноафриканской коллеге Лаврова — Маите Нкоана-Машабане.

«По многочисленным просьбам пользователей социальных сетей раскрываю тайну воздушного поцелуя Сергея Лаврова на саммите БРИКС — он предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане», — написала Захарова в Facebook.