Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убийство бродячих животных

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Губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий убийство бродячих животных, он вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Ранее депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев.

Согласно документу, отлову подлежат все особи без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие несмываемые метки и признаки домашнего животного. Собак будут передавать в пункты временного содержания. Там животные пройдут 10-дневный карантин, им постараются найти новых хозяев или передать в приюты, сведения о питомцах разместят в интернете.

"Умерщвлять животных запрещено. За исключением тех случаев, когда: необходимо прекратить непереносимые физические страдания; … обнаружены болезни, опасные для животных или человека, … установлен факт причинения вреда жизни и здоровью человека или факт нахождения на момент отлова животного в стае в три и более особей; … животное признано невостребованным", - сказано в документе.

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