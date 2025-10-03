Глава города Иван Носков поздравил с профессиональными праздниками работников образования Самары

127

2 октября в администрации города Самара состоялась торжественная церемония чествования работников образования.

С профессиональными праздниками – Днем работника дошкольного образования, Днём учителя и Днем работника дополнительного образования – педагогов поздравил глава города Самара Иван Носков вместе со своим первым заместителем Юлией Ашурковой и заместителем главы города Ольгой Слесаревой.

«Благодарю вас за очень нелегкий, но очень нужный труд. От работы воспитателя, а затем – учителя во многом зависит будущее каждого ребенка. И самое главное, чему вы учите, это ведь даже не школьная программа. Вы учите дружить, выручать товарища в беде, защищать слабых, помогать тем, кто в этом нуждается. Это важные уроки жизни. Знаю, что самая главная мечта любого хорошего воспитателя и педагога, чтобы все ученики выросли достойными людьми. Пусть так и будет! Поздравляю с заслуженными наградами и желаю профессиональных успехов и простого человеческого счастья!»

– сказал глава города Самара Иван Носков.

В честь профессиональных праздников глава города Иван Носков вручил 22 отличившимся педагогам Самары благодарственные письма, почетные грамоты и подарки.

Во время встречи педагоги также пообщались с главой города и задали ему интересующие их вопросы, в том числе о его школьных годах, семейных традициях и рабочих буднях.