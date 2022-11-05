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ГИМС СО: в праздничные дни инспекторы усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на водоемах

5 ноября 2022 14:12
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Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы ГИМС напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности.

В праздничные и выходные дни многие судовладельцы и любители осенней рыбалки проводят свой досуг на водоемах области, забывая при этом, что с наступлением осенне-зимнего периода нахождение на воде становится особенно опасным, т.к. температура воды значительно понижается, а световой день укорачивается.

Оказывать помощь в случае происшествия становится сложнее, поэтому судовладельцы должны помнить о всех рисках, сопутствующих нахождению на водных объектах в этот период.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам МЧС России продолжают проводить профилактическую работу с судовладельцами и рыбаками по недопущению происшествий с маломерными судами, а также безопасному поведению на воде в осенний период.

В ходе патрулирований инспекторы осуществляют надзор и контроль по передвижению маломерных судов на водных объектах. В случае выявленных нарушений государственный инспектор привлекает судоводителя к административной ответственности.

В период праздничных дней инспекторы усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на водоемах.

Центр ГИМС напоминает владельцам маломерных судов о том, что каждый пассажир на судне должен быть обеспечен спасательным жилетом, который должен быть одет, а не находиться на борту судна под сидением или в сумке. К сожалению, практика, показывает – если вы оказались за бортом плавсредства в теплой одежде, сапогах, без спасательного жилета удержаться на плаву очень тяжело, а тем более догнать уносимую ветром лодку.

Также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на управление судном и судовой билет.

Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы ГИМС напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности.

Не выходите на воду при высокой волне, особенно на резиновых лодках.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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