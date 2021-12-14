ГИМС СО предупреждает: не выходите на тонкий лед водоемов

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На реках области продолжается процесс ледообразования. В основном лед сформировался на небольших водоемах. На реках таких, как Волга, Самарка лед еще не образовался.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает ледообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Коварность такого льда заключается в том, что на вид он кажется прочным. При этом на нем могут находиться промоины, трещины. Особенно опасно ходить по льду в местах бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. С начала зимнего периода произошло уже несколько случаев провала людей под лед, в результате случившихся происшествий 1 человек погиб, 1 спасен.

Сотрудники ГИМС проводят усиленную работу по информированию населения об опасностях тонкого льда. Особое внимание уделяется любителям подледной рыбалки и несовершеннолетним детям.

С целью предупреждения несчастных случаев, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические беседы с рыбаками, рассказывают им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на льду, раздают памятки. Сотрудники ГИМС рекомендуют не выходить на лёд.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставлять их одних, рассказать об опасности игр на льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Во избежание несчастных случаев инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендуют любителям зимней рыбалки, а также желающим прогуляться по льду водоемов, воздержаться от выхода на лед и не рисковать жизнью.

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