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ГИМС СО: любителям осенней рыбалки необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде

23 октября 2022 14:44
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В самом разгаре сезон осенней рыбалки.

В самом разгаре сезон осенней рыбалки. На водоемах региона традиционно появляется большое количество рыболовов, поэтому с наступлением осени внимание спасателей к акватории не снижается.

Между тем пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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