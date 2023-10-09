ГИМС СО: 12 октября заключительный день проведения теоретического тестирования на право управления маломерным судном

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Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области информирует: 12 октября 2023 года заключительный день проведения теоретического тестирования на право управления маломерным судном.

Возобновление работы аттестационной комиссии по проведению теоретического тестирования на право управления маломерным судном планируется с 05 декабря 2023 года.

По всем вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, обращаться по телефонам:

в г. Самара 8 (846) 260-02-50, в г. Тольятти 8 (8482) 30-22-19.

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