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Гибридный формат работы с удаленкой понадобится в ближайшие годы каждому третьему работнику в Самарской области

8 февраля 2024 10:37
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Гибридный формат работы с удаленкой понадобится в ближайшие годы сразу каждому третьему работнику в Самарской области

Служба исследований hh.ru совместно с аналитиками компании «Яков и партнеры» выяснила, какие основные тренды будут определять рынок труда Самарской области до 2030 года.

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда в России до 2030 г. по мнению работников и соискателей.

Расскажем об одном из трёх трендов, которые будут определять рынок труда в ближайшие семь лет – гибридный формат работы с возможностью удаленки.

На данный момент в гибридном формате (с возможностью удаленной работы) в Самарской области уже работают треть опрошенных (33%). В разрезе профсфер в гибридном формате уже сейчас трудятся большинство представителей компаний из таких сфер, как услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование, а также информационные технологии, системная интеграция, интернет. Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, 90% респондентов отметили, что знают менее чем о 10% коллег, работающих по такой схеме.

При этом в планах до 2030 года свыше трети респондентов (31%) в Самарской области ожидают увеличения доли сотрудников, работающих в гибридном формате. А каждый второй респондент (49%) считает, что гибридный формат с возможностью работать удаленно, положительно сказывается на эффективности сотрудников. В рост эффективности больше всего верят сотрудники маркетинговых подразделений (60%), а также сотрудники подразделений продаж и обслуживания (45%).

«Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости, дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью. Более трети респондентов считают, что доля сотрудников, работающих в гибридном формате, увеличится к 2030 г., а 40% ожидают, что гибридный формат работы или возможность удаленной работы станут важной частью новых требований к социальному пакету. В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию», – подчеркивает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

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