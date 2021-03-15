ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные

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13 и 14 марта текущего года во всех территориальных подразделениях Самарской области проведены профилактические и рейдовые мероприятия.

В ходе мероприятий особое внимание уделялось предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За время проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД выявлено около 2000 различных нарушений Правил дорожного движения, из них:

17 - управление транспортом в состоянии опьянения;

32 отказа водителей от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии в отношении 5 водителей собраны материалы, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ;

214 нарушений предоставления преимущества в движении пешеходам;

234 нарушения правила перехода проезжей части;

70 нарушений правил безопасной перевозки детей.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии с действующим российским законодательством, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО