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ГИБДД СО в преддверии осенних школьных каникул призывает родителей напомнить о ПДД своим детям

27 октября 2022 15:29
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Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен особенно тогда, когда с ним нет взрослых.

Приближаются осенние каникулы, в этой связи Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей усилить контроль за передвижением своих детей и напомнить им о ПДД.

Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен особенно тогда, когда с ним нет взрослых. Не каждый из них может верно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте всё необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда. Не допускайте бесконтрольного пребывания на прогулке подростков и детей младшего возраста. Прежде чем отпускать несовершеннолетнего на самостоятельную прогулку, убедитесь, что ребенок соблюдает правила безопасности, внимателен и может самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке.

Госавтоинспекцией на постоянной основе проводится комплекс мер по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. Но в работе по предупреждению детской дорожной аварийности должны активно участвовать и родители!

Обратите внимание ребенка, что если он переходит дорогу по пешеходному переходу, даже регулируемому, на разрешающий «зеленый» сигнал светофора, необходимо обязательно убедиться, что все машины остановились и готовы пропустить.

Объясните ребенку, что пешеходный переход не может полностью гарантировать безопасный переход проезжей части. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите его спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.

Учите детей смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

Составьте “Безопасный маршрут” от дома до школы и обратно, ведь еще немного и каникулы закончатся. Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил его.

Следует помнить о важности использования на верхней одежде детей световозвращающих элементов. Не пренебрегайте этими средствами, они многократно увеличивают видимость в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Ежедневно напоминайте детям правила безопасного дорожного поведения! Помните, что вы подаете личный пример своим детям, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

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