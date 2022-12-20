ГИБДД СО: стартовало широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание-дети! Зимние каникулы!»

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В Самарском регионе стартовало широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание-дети! Зимние каникулы!».



В преддверии зимних школьных каникул Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах.



Во время зимних школьных каникул число дорожных аварий с участием детей и подростков увеличивается. Незанятые учебой школьники нередко остаются предоставленными сами себе и больше свободного времени проводят на улице без присмотра взрослых. Как следствие, в этот период они чаще попадают в дорожные аварии. Кроме того, на увеличение числа дорожных происшествий с детьми зимой оказывают влияние такие сезонные факторы, как сокращение светового дня и неблагоприятные погодные условия такие как снег, гололёд, низкая температура воздуха.

Чтобы сократить количество аварий с участием детей и подростков и сделать школьные каникулы более безопасными, начиная с последних чисел декабря и до середины января, Госавтоинспекция Самарской области проводит специальные профилактические мероприятия.

В этот период сотрудники Госавтоинспекции проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи уличных ёлок и мест проведения различных новогодних мероприятий. Маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детских автобусных перевозок. Кроме того, в этот период сотрудники полиции инспектируют снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на проезжую часть под колёса транспортных средств.

В данные дни без внимания Госавтоинспекции не остаются ни сами дети, ни их родители. Инспекторы акцентируют внимание взрослых автовладельцев на важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушения правил дорожного движения. Детям рассказывают об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей на то, что они являются главным примером для детей, своим поведением и действиями формируют их воспитание и привычки, в том числе культуру дорожного поведения. Поэтому принципиально важно подавать ребенку пример правильного поведения, никогда не совершать в его присутствии нарушений Правил дорожного движения - они могут привести к трагическим последствиям. Особенно опасными могут быть последствия таких нарушений в праздничные дни, поскольку рядом с детьми нет воспитателей и педагогов, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.



Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области