ГИБДД СО проведет профилактическое мероприятие «Внимание – встречная полоса!»

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В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – встречная полоса!»

В ходе мероприятия пройдут специализированные рейды, профилактические акции и челленджи.

По статистике дорожно-транспортных происшествий, выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров, особенно в тех местах, где такой выезд запрещен ПДД РФ и представляет уже чрезвычайную опасность для участников движения.

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, с 20 января по 20 февраля 2021 года, управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области инициировано проведение регионального профилактического мероприятия «Внимание – встречная полоса!».

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проведут на территории всех муниципалитетов специализированные рейды, профилактические акции и челленджи. К участию в мероприятиях будет привлечено максимальное количество личного состава, в том числе руководящего, а также, представители общественных организаций, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.