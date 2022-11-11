ГИБДД СО призывает участников дорожного движения проявлять особое внимание в условиях дождливой погоды

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Госавтоинспекция Самарской области призывает всех участников дорожного движения проявлять особое внимание в условиях дождливой погоды.

По прогнозам синоптиков в выходные дни ожидаются дожди и туман.

Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности. В дождь ухудшается видимость на дорогах, а также на мокрой дороге значительно снижается сцепление шин с дорогой, что создаёт определённые трудности при выполнении манёвров, увеличивает тормозной путь.

Не меньшую опасность таят в себе лужи на проезжей части. Они не только могут скрывать углубления, есть еще более опасное явление, так называемое, аквапланирование. При достаточно высокой скорости и большой толщине водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой появляется водяной клин, который отрывает колеса автомобиля от покрытия. По этой причине автомобиль даже на прямых участках может оказаться на встречной полосе движения, а на поворотах съехать с проезжей части.

Помочь не попасть в сложную ситуацию на дороге в сложных погодных условиях может только максимально сниженная скорость движения и увеличенные интервал и дистанция.

Следует проявлять особую осторожность и пешеходам. Зонты и капюшоны могут ограничивать обзор проезжей части, поэтому перед выходом на дорогу нужно дополнительно убедиться, что переход будет безопасным: переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также, при переходе дороги, следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в темное время суток использовать световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция Самарской области рассчитывает на Вашу сознательность.

Фото: ГУ МВД СО