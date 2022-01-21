ГИБДД СО предупреждает об осложнении дорожной обстановки: ожидается сильный снег, метель, усиление ветра 

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По данным Приволжского УГМС 22 января объявлен желтый уровень опасности! Днем местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель при видимости 500 – 1000 м, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, на дорогах возможны снежные заносы.

В связи со сложными погодными условиями, Региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Автомобилистам следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге, поэтому крайне важно быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу.

Пешеходам рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.



Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области