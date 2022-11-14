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ГИБДД СО: подведены итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные

14 ноября 2022 14:17
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Выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 11 по 13 ноября 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 11 по 13 ноября. 

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 59 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Также сотрудники полиции выявили 3 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Полицейскими выявлено порядка 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: так, почти в 52 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 87 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 185 раз.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 164 водителя. Несмотря на выписанные требования, 1 водитель не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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