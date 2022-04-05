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ГИБДД СО обращает внимание родителей на важность обеспечения детской безопасности

5 апреля 2022 14:38
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Положительный личный пример -  самая доходчивая форма обучения.

Весенние каникулы закончились и школьники вновь сели за парты. А это значит, что они каждодневно совершают свой путь до школы и обратно. Кто-то с родителями, а кто-то самостоятельно. 

Нередко за случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. 

Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге могут обеспечить в первую очередь взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.

Основные причины, из-за которых дети оказываются участниками ДТП, это переход дороги в неустановленном месте; резкое появление ребёнка на проезжей части из-за большого объекта (общественный транспорт, ограждение, снежные завалы); пересечение дороги на запрещенный сигнал светофора; игра рядом с проезжей частью или на ней; катание на велосипеде, роликах, самокат, скейтбордах и т.д.; невнимательность из-за отвлечения на смартфоны, наушники.

Маленькие дети редко оказываются на дороге одни без взрослых, но это не означает, что их не нужно знакомить с ПДД. Взрослые должны постоянно рассказывать, что нужно делать, находясь рядом с проезжей частью, обращать их внимание на дорожные знаки и закреплять значение цветов светофора. В этом помогут простые и важные уроки безопасности.

 Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям своевременно обучать детей основам безопасного поведения и умению ориентироваться в дорожной ситуации, а также приложить все усилия для воспитания в ребенке потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. И помните, личный пример - это самая доходчивая форма обучения. 

 

Фото:    УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

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