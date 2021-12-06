Я нашел ошибку
Главные новости:
В программе конференции – выступления ведущих экспертов.
Онлайн-конференция «ЦифраВидение. Цифровая трансформация бизнеса с нуля» для предпринимателей из Самары
В ходе рейдовых мероприятий с 3 по 5 декабря сотрудниками Госавтоинспекции выявлено около 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
В связи с проведением ремонтных работ на участке Смышляевка – Безымянка.
КбшЖД: временно ограничено движение через ж/д переезд в районе поселка Зубчаниновка
С 1 февраля 2022 года Тольяттинская филармония повысит свой статус, перейдя с муниципального на государственный уровень.
Дмитрий Азаров: «Уверен, что региональный статус откроет Тольяттинской филармонии новые возможности»
Каждый совершеннолетний житель города может стать настоящим волшебником и исполнить новогоднее желание, приняв участие в акции.
Самарцев приглашают к участию во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»
В Самаре за сутки заболели 413 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг/
9 декабря в Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детсадах 
В 2022 году ХХХ юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна» вновь пройдет на самарской земле и станет уникальным в своем роде! 
Жители СО могут принять участие в создании арт-объекта, посвященного фестивалю «Российская студенческая весна»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

6 декабря 2021 15:44
41
В ходе рейдовых мероприятий с 3 по 5 декабря сотрудниками Госавтоинспекции выявлено около 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, прежде всего – нетрезвого вождения.

В ходе рейдовых мероприятий с 3 по 5 декабря сотрудниками Госавтоинспекции выявлено около 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 79 водителей.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 19 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 285 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 5 жителей Самарской области не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельца составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 62 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 235 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 238 правонарушений со стороны пешеходов и 186- со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
245
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
208
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 декабря 2021  13:50
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
677
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
5 декабря 2021  11:28
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
612
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 декабря 2021  13:10
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
944
Весь список