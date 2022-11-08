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ГИБДД СО: государственный регистрационный знак автомобиля должен содержаться в чистоте

8 ноября 2022 18:42
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Некоторые автовладельцы признаются, что намеренно не приводят регистрационные знаки в порядок, оставляя номер или часть номера грязным.

Государственный регистрационный знак автомобиля должен быть читаем, в противном случае, при остановке транспортного средства сотрудником ГИБДД проводится разъяснительная беседа, предупреждающая об административной ответственности по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ (управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками), что влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Автомобилистам, у которых имеются данные нарушения, госавтоинспекторы напоминают, что нечитаемыми являются номера, если с расстояния 20 метров невозможно прочесть в светлое время суток хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака, а в темное время суток – заднего государственного знака.

Некоторые автовладельцы признаются, что намеренно не приводят регистрационные знаки в порядок, оставляя номер или часть номера грязным. Таким образом, водители пытаются уйти от ответственности за нарушения, которые фиксируются камерами.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает водителям, что «грязный» регистрационный знак автомобиля – нарушение ПДД.

С учётом того, что осенью погодные условия зачастую бывают неблагоприятными, дорожные инспекторы рекомендуют каждому водителю постоянно проверять состояние и чистоту регистрационных знаков перед каждой поездкой, а также не забывать, что самый простой способ повысить обзорность автомобиля, это содержать в чистоте фары, зеркала и стекла.

Госавтоинспекция  рекомендует не полениться и устранить нарушение с помощью простой мокрой тряпочки или губки, которые удобно всегда иметь в машине. Также можно полить номер водой.  Проверяйте чистоту своего «номера» перед каждой поездкой, а также содержите в чистоте фары, зеркала и стекла автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

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