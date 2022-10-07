Я нашел ошибку
Главные новости:
Проект выпускницы Самарского университета им. Королёва поможет Центральной Америке
Проект выпускницы Самарского университета им. Королёва поможет Центральной Америке
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 16 октября
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 16 октября
В Большечерниговском районе хозяйка магазина перевела себе деньги многодетной матери
В Большечерниговском районе хозяйка магазина перевела себе деньги многодетной матери
Житель Сызрани украл деньги с банковской карты, которую нашел на остановке
Житель Сызрани украл деньги с банковской карты, которую нашел на остановке
«серебряные» волонтеры соберутся в Шенталинском районе
«Серебряные» волонтеры соберутся в Шенталинском районе
В Тольятти демонтировали незаконную газозаправочную станцию
В Тольятти демонтировали незаконную газозаправочную станцию
ГИБДД помогли родиться самарчанке
ГИБДД помогли родиться самарчанке
В 2023 году в Самарской области планируют благоустроить 373 двора и 141 общественную территорию
В 2023 году в Самарской области планируют благоустроить 373 двора и 141 общественную территорию
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.25
0.85
EUR 58.24
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГИБДД помогли родиться самарчанке

7 октября 2022 10:15
110
ГИБДД помогли родиться самарчанке

Утром 1 сентября 2022 года к инспектору ДПС старшему  лейтенанту  полиции Максиму Букетову, который нес службу на посту на Южном шоссе в Куйбышевском районе,  обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в такси  находится беременная супруга, и они очень боятся потерять ребенка. Девушка нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся быстро доехать до роддома из-за дальнего расстояния, будущий отец попросил помощи у сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

Инспектор, понимая всю серьезность положения, пересадил семью в патрульный автомобиль, передал дежурному сообщение о случившемся и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки уже через 12 минут доставил семейную пару до приемного покоя, передал врачам и убыл на маршрут патрулирования.

Благодаря своевременно оказанной помощи инспекторов ДПС и медиков уже через 20 минут на свет родилась здоровая девочка.

Мама новорожденной через сервис приема обращений написала письмо со словами благодарности сотрудникам полиции, в котором попросила сообщить ей данные полицейского: «Хотелось бы лично поблагодарить инспектора ДПС, который помог нам».

Молодой отец и старший брат новорожденной созвонились с полицейским. При личной встрече выразили искреннюю признательность и крепко пожали руку старшего лейтенанта полиции Максима Букетова. Инспектор, в свою очередь,  вручил им подарок с символикой ГИБДД и пожелал здоровья и благополучия всей семье.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
97
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
99
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
379
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
326
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
6 октября 2022  10:20
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
418
Весь список