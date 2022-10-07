ГИБДД помогли родиться самарчанке

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Утром 1 сентября 2022 года к инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Максиму Букетову, который нес службу на посту на Южном шоссе в Куйбышевском районе, обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в такси находится беременная супруга, и они очень боятся потерять ребенка. Девушка нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся быстро доехать до роддома из-за дальнего расстояния, будущий отец попросил помощи у сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

Инспектор, понимая всю серьезность положения, пересадил семью в патрульный автомобиль, передал дежурному сообщение о случившемся и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки уже через 12 минут доставил семейную пару до приемного покоя, передал врачам и убыл на маршрут патрулирования.

Благодаря своевременно оказанной помощи инспекторов ДПС и медиков уже через 20 минут на свет родилась здоровая девочка.

Мама новорожденной через сервис приема обращений написала письмо со словами благодарности сотрудникам полиции, в котором попросила сообщить ей данные полицейского: «Хотелось бы лично поблагодарить инспектора ДПС, который помог нам».

Молодой отец и старший брат новорожденной созвонились с полицейским. При личной встрече выразили искреннюю признательность и крепко пожали руку старшего лейтенанта полиции Максима Букетова. Инспектор, в свою очередь, вручил им подарок с символикой ГИБДД и пожелал здоровья и благополучия всей семье.