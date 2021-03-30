ГИБДД будет ловить нарушителей ПДД в соцсетях

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Практика, когда ГИБДД вычисляет нарушителей в социальных сетях, может оказаться вполне эффективной. Такое мнение «ФедералПресс» высказал автомобильный эксперт Михаил Пальмов. Ранее о поиске лихачей и тех, кто игнорирует Правила дорожного движения, заявили в Госавтоинспекции Самарской области.

«Надо признать, что сегодня соцсети буквально забиты видеороликами с такими «подвигами». Своими глазами видел чудовищные вещи: один подрезает большегруз, считая, что это очень круто, другой устраивает опасные гонки в плотном потоке машин в час пик, третий – чуть не сбивает пешехода. Ну а кадры с запредельной скоростью на спидометре видели, пожалуй, все», - рассказал Михаил Пальмов.

По его мнению, инициатива ГИБДД, которая решила вычислять таких лихачей в интернете, может оказаться вполне полезной.

«За такие вещи надо наказывать. Правила дорожного движения написаны кровью, об этом надо постоянно напоминать», – отметил Пальмов.

При этом собеседник «ФП» указал: подобный мониторинг следует вести не в отдельно взятом регионе, а повсеместно.

Юрист Дмитрий Сальников в разговоре с «ФП» пояснил: как правило, пользователи соцсетей оставляют о себе немало данных, благодаря которым можно установить их личность.

«Информацию о нарушениях уже начинают выявлять не «вручную», а при помощи специальных систем, искусственного интеллекта – нейросетей. Пользователи на самом деле достаточно легко вычисляются», - отметил эксперт.

Ранее руководитель управления ГИБДД России по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов рассказал о том, что сотрудники Госавтоинспекции проводят в социальных сетях пользователей мониторинг по выявлению нарушений Правил дорожного движения. По его словам, нарушители зачастую хвастаются в сети, выкладывая видеоролики, на которых зафиксировано, например, либо превышение разрешенной скорости движения, либо проезд на запрещающий сигнал светофора. Некрасов заверил, что обнаруженные нарушители привлекаются к установленной законом ответственности.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что российским автомобилистам следует повременить со сменой зимней резины.