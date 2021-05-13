Генпрокуратура РФ объявляет о проведении конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

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Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

В этом году он впервые организован для молодежи из всех стран мира и анонсирован на Восьмой сессии Конференции государств – участников конвенции ООН против коррупции.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2021 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса.

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Подведение итогов конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).