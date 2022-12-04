Где в Самарской области выявили 266 новых случаев коронавируса

В Самарской области 4 декабря зарегистрировано 266 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 96 в г. Самара
- 53 в г. Тольятти
- 19 в г. Сызрань
- 15 в Красноярском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 9 г. Новокуйбышевск
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Волжском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Ставропольском районе
- 2 г. Чапаевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Нефтегорском районе
Фото: ru.freepik.com