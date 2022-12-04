Где в Самарской области выявили 266 новых случаев коронавируса

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В Самарской области 4 декабря зарегистрировано 266 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 96 в г. Самара

- 53 в г. Тольятти

- 19 в г. Сызрань

- 15 в Красноярском районе

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 9 г. Новокуйбышевск

- 7 в Приволжском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Волжском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Ставропольском районе

- 2 г. Чапаевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Нефтегорском районе

Фото: ru.freepik.com