Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 сентября в регионе подтверждено 469 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 206 в г. Самара
- 72 в г. Тольятти
- 27 в г.Новокуйбышевск
- 17 в г. Сызрань
- 15 в г. Отрадный
- 11 в г. Кинель
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Богатовском районе
- 6 в Болшечерниговском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 6 в Волжском районе
- 6 в Борском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
430 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 96171 случай коронавируса.
Скончались 3529 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 53, 64, 64, 78, 88 лет, женщины 58, 59, 74, 78, 80, 81, 83 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 64, 69, 85 лет;
мужчины 65, 65 лет, женщины 72, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 40 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и инфекционным заболеванием;
мужчина 78 лет, страдавший онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 110,52,
по стране - 132,51.
Коэффициент летальности в области - 3,67, в стране - 2,7.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8359, нарастающим итогом 3453917.
Фото: оперштаб СО