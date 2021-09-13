Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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13 сентября в регионе подтверждено 469 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 206 в г. Самара

- 72 в г. Тольятти

- 27 в г.Новокуйбышевск

- 17 в г. Сызрань

- 15 в г. Отрадный

- 11 в г. Кинель

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Богатовском районе

- 6 в Болшечерниговском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 6 в Волжском районе

- 6 в Борском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе



430 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 96171 случай коронавируса.



Скончались 3529 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 53, 64, 64, 78, 88 лет, женщины 58, 59, 74, 78, 80, 81, 83 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 64, 69, 85 лет;

мужчины 65, 65 лет, женщины 72, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 40 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и инфекционным заболеванием;

мужчина 78 лет, страдавший онкологическим заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 110,52,

по стране - 132,51.

Коэффициент летальности в области - 3,67, в стране - 2,7.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8359, нарастающим итогом 3453917.

Фото: оперштаб СО