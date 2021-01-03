Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

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3 января в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:



- 131 в г. Тольятти

- 92 в г. Самара

- 15 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Отрадный

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Волжском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в г.Чапаевск

- 1 в Шигонском районе



249 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 52 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 32305 случаев коронавируса.



Скончались 641 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 68, 83, 87 лет, мужчины 57, 63, 70, 72, 77, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; женщина 59 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,08 по стране - 40,07.

Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,81.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5199, нарастающим итогом 1481485, передает пресс-служба оперштаба СО.