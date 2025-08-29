Галерея «Виктория» отмечает своё 20-летие премьерой документального фильма «Виктория. 20 лет современности»

160

Галерея современного искусства «Виктория» представляет документальный фильм «Виктория. 20 лет современности», который уже доступен для просмотра на платформах YouTube и VK Видео.

В фильме участвуют сотрудники галереи, деятели культуры и искусствоведы. Они поделились воспоминаниями и взглядами на развитие институции, рассказали о самых ярких проектах за 20 лет и поразмышляли о том, как Галерея «Виктория» повлияла на развитие современного искусства в Самаре.



Зрители узнают, как менялась концепция Галереи, какие проекты были поворотными, и как Галерея «Виктория» стала одним из ключевых культурных центров Самары.



Среди участников фильма генеральный директор Галереи «Виктория» Людмила Патрати, кураторы Сергей Баландин и Анастасия Альбокринова, директор Самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко, московский куратор Андрей Паршиков, художник Андрей Сяйлев и другие важные представители самарской культурной среды.