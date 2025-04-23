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Гала-концерт «Самарской студенческой весны»: 29 апреля станут известны имена лучших

23 апреля 2025 17:53
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В этом году мероприятие проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь», который выбрали сами участники.

29 апреля в 17:00 в УК МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253А) состоится торжественный гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна — 2025». На мероприятии подведут итоги творческого сезона и наградят лучшие студенческие коллективы региона.

Фестиваль, впервые проведённый в 1952 году, имеет богатую историю. В 1992 году именно самарские студенты выступили с инициативой создания Всероссийского формата. В этом году мероприятие проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь», который выбрали сами участники. Особое внимание уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — все конкурсные программы включали тематические номера, соответствующие концепции всероссийского этапа «Весна Победы».

За время фестиваля состоялось 15 вузовских концертов, 3 конкурсных дня по направлению «АРТ» и яркий вечер электронной музыки, где 5 диджеев представили свои творческие работы. Более 2000 студентов из высших учебных заведений региона представили свои творческие номера. 15 апреля на базе ПГУТИ прошёл специальный конкурсный день для номеров, не вошедших в гала-концерты вузов, а также для учебных заведений, не проводивших собственные концерты.

Гала-концерт станет ярким завершением фестиваля. В программе запланированы выступления лучших коллективов по итогам отбора, которые продемонстрируют всё разнообразие студенческого творчества - от хореографии до вокальных и театральных номеров. Особое внимание будет уделено награждению победителей в основных и специальных номинациях, а также объявлению обладателя «Приза зрительских симпатий», которого выбирали путём онлайн-голосования в течение всего фестиваля. Для тех, кто не сможет попасть на мероприятие лично, будет организована прямая трансляция в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

По итогам регионального фестиваля будет сформирована делегация от Самарской области для участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Лучшие номера и арт-проекты представят регион на федеральном уровне.

Бесплатные билеты можно получить в вузах региона или выиграть в розыгрыше в сообществе фестиваля ВКонтакте. 

 

Фото: пресс-служба областного фестиваля «Самарская студенческая весна»

Теги: Самара

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