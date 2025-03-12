ГАИ СО рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде

Внимание на территории Самарской области наблюдается туман, осадки в виде дождя и ограниченная видимость.
Госавтоинспекция региона рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде:
соблюдайте скоростной режим;
избегайте резких манёвров и перестроений;
держите дистанцию;
снижайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами.
Пешеходов призываем использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части - снимать капюшоны, не отвлекаться на телефоны.
В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращаетесь за помощью на Единый номер «112».