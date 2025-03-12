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ГАИ СО рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде

12 марта 2025 18:50
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Внимание, на территории Самарской области наблюдается туман, осадки в виде дождя и ограниченная видимость.

Внимание на территории Самарской области наблюдается туман, осадки в виде дождя и ограниченная видимость.

Госавтоинспекция  региона рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде:

соблюдайте скоростной режим;

избегайте резких манёвров и перестроений;

держите дистанцию;

снижайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Пешеходов призываем использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части - снимать капюшоны, не отвлекаться на телефоны.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращаетесь за помощью  на Единый номер «112».

Теги: Погода Самара

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