ГАИ СО рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде

189

Внимание на территории Самарской области наблюдается туман, осадки в виде дождя и ограниченная видимость.

Госавтоинспекция региона рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде:

соблюдайте скоростной режим;

избегайте резких манёвров и перестроений;

держите дистанцию;

снижайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Пешеходов призываем использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части - снимать капюшоны, не отвлекаться на телефоны.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращаетесь за помощью на Единый номер «112».