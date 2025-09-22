Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные

22 сентября 2025 15:36
129
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 19 по 21 сентября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 46 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 222 водителя. Несмотря на выписанные требования, водитель не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении нарушителей составлен административный материал, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 33 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 13 правонарушений со стороны пешеходов и 25 - со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 99 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

