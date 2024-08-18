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ГАИ СО: частой причиной возникновения ДТП на дорогах является невнимательность водителя

18 августа 2024 16:47
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Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям - если ваш телефон зазвонил и вам срочно нужно поговорить - просто остановите автомобиль.

В ряду факторов, которые могут отвлечь его от дороги, занимают телефонные звонки и использование мобильного телефона без соблюдения правил.

Сейчас уже сложно представить свою жизнь без телефона. Это не только средство связи, но и универсальный гаджет, который выполняет множество функций. Однако, несмотря на всю важность и необходимость данного аппарата, его использование за рулем является нарушением действующего законодательства.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что любое использование телефона за рулем отвлекает внимание водителя и не позволяет полностью сосредоточиться на дорожной ситуации.

Так, использование телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук - влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

Эта сумма превышает стоимость самой дешевой беспроводной гарнитуры практически в 3 раза. Возможность общения по мобильному телефону без использования рук улучшает управляемость транспортным средством и увеличивает безопасность. Однако во время разговора водитель всё же отвлекается, у него появляются посторонние мысли и в сложной, быстроменяющейся дорожной ситуации это может сыграть отрицательную роль

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям - если ваш телефон зазвонил и вам срочно нужно поговорить - просто остановите автомобиль.

 

Фото:   freepik.com

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