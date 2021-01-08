Гадалки и маги из соцсетей. Почему россияне верят в волшебство

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Если раньше работницы сферы магических услуг рекламировались исключительно на страницах газет, с развитием интернета все они перебрались в соцсети. Гадалки, колдуны и прочие волшебники обосновались в Instagram, Вконтакте и в Youtube.

Новые технологии магам, колдунам и гадалкам только на руку.

В этом видео рассказано какие безумные услуги продают россиянам в интернете гадалки и колдуны, почему с научной точки зрения люди в это верят и отчего иногда ритуалы гадалок срабатывают, передает Anews.

Фото: скриншот видео