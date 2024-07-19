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ФТС России проведен вебинар на тему «Уплата утилизационного сбора»

19 июля 2024 12:49
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ФТС России проведен вебинар на тему «Уплата утилизационного сбора»,

ФТС России проведен вебинар на тему «Уплата утилизационного сбора», в рамках которого начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Максим Чмора рассказал о порядке и особенностях уплаты утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили.

«Утилизационный сбор не является таможенным или налоговым платежом, в связи с чем его уплата имеет свои особенности. Расчет заполняется непосредственно самим плательщиком, который указывает все необходимые критерии и параметры платежа. Таможенный орган
 не вправе самостоятельно производить расчет, он осуществляет только контроль правильности заполнения документов», – пояснил он.

Максим Чмора подчеркнул, что перечисление денежных средств на счет ФТС России без подачи документов не является исполнением обязанности по уплате утилизационного сбора. Списание утилизационного сбора производится только после представления в таможенный орган расчета утилизационного сбора и комплекта документов к нему. Оплатой считается день оформления таможенного приходного ордера.

Также представитель ФТС России в ходе вебинара ответил на ряд практических вопросов, связанных с изменениями законодательства и получивших живой отклик у слушателей. Рассмотрены основания и критерии применения «льготных» коэффициентов и особенности исчисления утилизационного сбора на ввозимые из иных стран ЕАЭС автомобили.

С полной записью вебинара можно ознакомиться по ссылке.

Информация по уплате утилизационного сбора представлена на сайте ФТС России.

Теги: Акценты

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