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Фтизиатр: пробу Манту можно мочить и даже купаться с ней

22 марта 2023 15:15
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Главное - не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи.

Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн, главное - не тереть и не чесать ее, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

"Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.

При этом она отметила, что главное - не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. "Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере", - добавила собеседница агентства.

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