ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика

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Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.



По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ.



В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ведомстве.



В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ (приказ 454 от 2017 года «Об утверждении правил пограничного режима» и приказ 355 от 2007 года «Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим»).



В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.



19 января ФБК Алексея Навального (внесен Минюстом в список иноагентов) опубликовал расследование о «дворце Путина» в районе Геленджика. В нем описывается план комплекса на мысе Идокопас, а также показаны снимки строений и видеозапись, сделанная с облетевшего комплекс дрона. Также в фильме упоминаются расположенные в окрестностях виноградники и винодельня «Дивноморье» и винзавод «Старый Прованс».



Навальный и ФБК делают вывод о связи комплекса с Путиным на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта принимали, по их данным, участие госкомпании и знакомые с президентом бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.



Кремль неоднократно опровергал наличие какой-либо связи между объектом под Геленджиком и Владимиром Путиным. Сам президент говорил, что не смотрел фильм ФБК, но видел подборки из него. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал он накануне.



По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, владельцами объекта из фильма ФБК являются предприниматели. Назвать их имена он отказался.

Фото: Егор Алеев / ТАСС / РБК

