ФСБ: новые умные очки Facebook и Ray-Ban можно отнести к шпионским устройствам

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ФСБ России заявила, что конструктивные особенности первых «умных» очков от Facebook и Ray-Ban могут позволить считать их шпионским устройством, пишет iphones.ru со ссылкой на TJ.

Ведомство не уточнило, по каким именно причинам их можно отнести к этой категории. Однако пресс-служба указала, что ссылается на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ.

"Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", - ФСБ.

Сейчас так и неясен статус очков в России. Их нет в официальной продаже. И неизвестно, что грозит тем, кто приобретёт гаджет за рубежом.