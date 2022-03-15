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Французские компании, в числе которых "Ашан" и "Данон", остаются в России, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье, передает РИА Новости.

"Да", - сказал он в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос, могут ли французские компании, в том числа "Ашан", "Данон", "Леруа Мерлен", "Декатлон" продолжать оставаться в России.

По его словам, в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.

"Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя – платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT… Наша ответственность как работодателя - поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за эту войну", - подчеркнул он.

"Мы следуем рекомендациям нашего правительства, и оно не просит закрыть (французские компании в РФ – ред.), - указал глава союза.

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