Фрагменты первой крепости Самары 1586 года пока искать не будут

115

Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области прокомментировало причины, по которым археологи пока не станут искать фрагменты первой крепости Самары 1586 года.

Тут стоит отметить, что многие самарские ученые и историки полагают, что большая часть крепости может находиться под землёй на территории бывшего завода клапанов. Однако раскопки пока начинать не планиурется.

- В управлении данных о проведении в 2021 году раскопок на территории бывшего Самарского завода клапанов нет, - рассказали 63.RU в УГООКН.

Кроме того, представители ведомства пояснили, что раскопки на этом участке и не требуются.

- Исходя из требований законодательства об охране объектов культурного наследия, экспертиза земельных участков проводится в том случае, если на участке планируется проведение земляных, строительных и иных работ. Информация о проведении работ в управлении отсутствует, поэтому отсутствуют основания для обязательного проведения археологических полевых работ, - рассказали в УГООКН.