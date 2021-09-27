Фотошкола “Самара” отмечает  25 лет

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Выставка пройдет в Музее имени Алабина.

Открытие 30.09.2021 в 19:00. Выставка продолжит работу до 24 октября. Возрастная категория 18+

На выставке будут представлены работы выпускников разных лет фотошколы «Самара», которые имеют художественную ценность и в разные периоды времени были высоко оценены российским и международным жюри.

В рамках выставки планируются бесплатные мастер-классы.

чт 30 сентября

19:00—20:00 Торжественное открытие выставки

сб 2 октября

15:00—16:00 Лекция психолога и фототерапевта Елены Соколовой “Как фотографии помогают людям увидеть мир и себя по-другому”. 12+

чт 7 октября

19:00—20:00 Встреча с куратором выставки Кристиной Сырчиковой. 18+

чт 14 октября

19:00—20:30 Творческая встреча с Алёной Новиковой “Фотография в путешествии”. 6+

сб 16 октября

15:00—16:30 Творческая встреча с фотографом Дарьей Асланян. 18+

чт 21 октября

19:00—20:30 Творческая встреча с концептуальным фотографом Николаем Мухановым “ИСКУССТВО-ЖИВ. Искусство жил. Искусство будет жить”. 18+

сб 23 октября

15:00—16:00 Лекция Ксении Симаковой и Юлии Чебурашкиной “История Фотошколы “Самара”. 12+

16:10—17:00 Творческая встреча с документальным фотографом Ксенией Симаковой. 12+

вс 24 октября

16:00—17:30 Встреча с руководителем Фотошколы “Самара” Михаилом Константиновичем Мусориным. 12+

Фото: pixabay