Фотосессия с лошадьми у замка и дегустация элитных сыров – восьмой зимний пресс-тур проекта «Поехали!»

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3 февраля состоится восьмой пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Представители средств массовой информации посетят Конный клуб «Конюшня Гарибальди». Здесь их ждет общение с животными, верховая езда и катание на санях, посещение музея, презентация пони-клуба для обучения детей. Далее совместная экскурсия с обитателями конюшни продолжится у замка «Гарибальди».

Следующей туристической точкой станет бутик-отель FAMILIA, в которой состоится презентация гостиничного комплекса с эксклюзивной архитектурой и номерами.

Путешественники также посетят мир настоящего вкуса сыров премиум-класса сыроварню Fromage de Vera. Здесь их ждет знакомство с производством и его историей, дегустация. Кроме того, желающие смогут приобрести понравившуюся продукцию.

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» проходят каждую неделю всю зиму. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Фото: pixabay