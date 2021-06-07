Я нашел ошибку
Главные новости:
Джефф Безос - основатель американской компании Amazon.
Джефф Безос сообщил о планах полететь в космос 20 июля со своим братом
Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет. В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее».
В Самарской области идёт прием заявок на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Ярмарка будет радовать жителей и гостей города изделиями и украшениями ручной работы от ассоциации самарских мастеров.
На Речном вокзале работает ярмарка «Город Мастеров»
Даже те, кто переболел или получил вакцину, не освобождаются от ответственности, связанной с ношением маски в поездках.
В Самаре продолжают контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
11 июня.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Будут обновлены три общественных пространства и две дворовые территории. 
Сезонные работы по благоустройству начались в Большечерниговском районе
Он обещал помощь в покупке водительских прав.
Самарец заплатит штраф в 1,5 млн рублей за посредничество во взяточничестве
В Минфине добавили, что возможны директивы для госкомпаний.
Власти России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фотографии коллег из отпуска раздражают каждого шестого россиянина

7 июня 2021 11:39
169
Фотографии коллег из отпуска раздражают каждого шестого россиянина

Только каждого шестого россиянина раздражают снимки сослуживцев из отпуска. Большинство же к отпускным фотографиям коллег относится благожелательно.

63% россиян не испытывают негативных эмоций, рассматривая отпускные фотографии сослуживцев: «Я искренне радуюсь за коллег, у нас хороший коллектив»; «Последний год и завидовать-то нечему: все дома сидят». Любые фотографии коллег из отпуска вызывают раздражение лишь у 7% россиян. Еще 10% признались, что негативные эмоции у них вызывают только снимки сослуживцев из тех мест, где они сами хотели бы побывать. Свои чувства респонденты объясняют отрицательным влиянием таких изображений на рабочий настрой: «Сразу хочется отдыхать, а не работать». 15% опрошенных не смотрят фотографии с отдыха сотрудников: «На соцсети уходит слишком много времени».

От фотографий мест, где хотелось бы побывать самому, настроение чаще всего портится у респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей (13%). Мужчины чаще женщин игнорируют отпускные фото коллег (19 и 10% соответственно). Женщины же чуть чаще признавались в том, что испытывают раздражение при виде снимков из городов и стран, где они мечтали побывать (11% против 9% среди мужчин). Однако и тех, кого не раздражают отпускные фото коллег, среди женщин больше (68 и 60% соответственно).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей трудоустроенного населения старше 18 лет из всех округов России.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 370
Время проведения: 14 мая — 1 июня 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Дильдина Светлана

Теги: отпуск туризм

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Зеленский призвал сделать Чернобыль «магнитом для туризма»
07 июня 2021, 12:45
Зеленский призвал сделать Чернобыль «магнитом для туризма»
По территории зоны впервые проложат туристический веломаршрут протяженностью 45 км В мире
147
В Кремле назвали сроки запуска вакцинного туризма
05 июня 2021, 10:20
В Кремле назвали сроки запуска вакцинного туризма
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В стране
610
Онищенко выступил против увеличения отпусков для российских туристов
26 апреля 2021, 13:32
Онищенко выступил против увеличения отпусков для российских туристов
Он  назвал альтернативный способ развивать внутренний туризм, не прибегая к увеличению отпуска для россиян, отдыхающих внутри страны. Общество
527
В центре внимания
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
157
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
162
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
7 июня 2021  13:06
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
184
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
7 июня 2021  11:50
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
321
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
7 июня 2021  11:09
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
185
Весь список