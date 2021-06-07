Фотографии коллег из отпуска раздражают каждого шестого россиянина

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Только каждого шестого россиянина раздражают снимки сослуживцев из отпуска. Большинство же к отпускным фотографиям коллег относится благожелательно.



63% россиян не испытывают негативных эмоций, рассматривая отпускные фотографии сослуживцев: «Я искренне радуюсь за коллег, у нас хороший коллектив»; «Последний год и завидовать-то нечему: все дома сидят». Любые фотографии коллег из отпуска вызывают раздражение лишь у 7% россиян. Еще 10% признались, что негативные эмоции у них вызывают только снимки сослуживцев из тех мест, где они сами хотели бы побывать. Свои чувства респонденты объясняют отрицательным влиянием таких изображений на рабочий настрой: «Сразу хочется отдыхать, а не работать». 15% опрошенных не смотрят фотографии с отдыха сотрудников: «На соцсети уходит слишком много времени».



От фотографий мест, где хотелось бы побывать самому, настроение чаще всего портится у респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей (13%). Мужчины чаще женщин игнорируют отпускные фото коллег (19 и 10% соответственно). Женщины же чуть чаще признавались в том, что испытывают раздражение при виде снимков из городов и стран, где они мечтали побывать (11% против 9% среди мужчин). Однако и тех, кого не раздражают отпускные фото коллег, среди женщин больше (68 и 60% соответственно).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей трудоустроенного населения старше 18 лет из всех округов России.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 370

Время проведения: 14 мая — 1 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Дильдина Светлана