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Фотографам с животными разрешено работать только на пляжах не предусмотренных для купания

29 мая 2021 14:15
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Вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.

Фотографам с животными разрешено работать только на пляжах, которые не предусмотрены для купания. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в видеоинтервью ТАСС.

"Что касается работы фотографов, что касается вообще посещения мест отдыха с животными, то мы устанавливаем данные ограничения лишь на пляжах, которые оборудуются специально для купания людей", - сказал он.

"Что касается просто побережья, мест отдыха, там, где можно загорать и нет мест для купания, там могут осуществлять какую-то деятельность и фотографы, и гулять люди с собаками, с какими-то другими животными. Это не ограничивается", - подчеркнул он.

1 января 2021 года в России вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.

 

Фото:   pixabay

Теги: запрет пляж фотографы с животными

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