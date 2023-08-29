Форум ОП РФ «Сообщество» можно будет посмотреть онлайн

29 и 30 августа в Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» (ул.Молодогвардейская, д.222) состоится форум Общественной палаты РФ «Сообщество». Тема – «Гражданское общество России – основа развития».
В программе – дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания. В числе участников – члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты.
Дискуссии с участием экспертов и общественников можно смотреть в формате онлайн. Публикуем программу на вторник, 29 августа, и ссылки на трансляции. Указано самарское время (МСК+1).
10:00
Пленарная сессия "Гражданское общество России - основа развития"
13:00-15:00
Роль гражданского общества в противодействии идеологии неонацизма на примере деятельности Международного общественного трибунала по преступлениям украинских нацистов и их пособников
Развитие институтов Общественного контроля в России и Казахстане
Лаборатория регионального рейтинга "Регион-НКО": анализ результатов рейтинга и проектирование мер по развитию третьего сектора для субъектов ПФО
От школы до корпорации: образовательные и кадровые стратегии технологического лидерства
Партнерство как форма взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций
Переобучение, адаптация и медико-психологическая помощь лицам, уволенным в запас, и участникам СВО
15:30-17:00
Живое наследие территории: возможности гражданского общества в сохранении и развитии материального и нематериального наследия
15:30-17:30
Мобилизация культуры. Вызовы, стоящие перед культурным сообществом
Общественные советы при РОИВ: проблемы и перспективы
Нетворкинг "НКО ПФО: возможности партнерства с НКО новых регионов"
Школа мечты: новое качество школьных пространств
Возрастание роли негосударственной сферы безопасности в период проведения СВО
17:00-18:30
Туризм на природных территориях: возможности общества для развития туриндустрии и экологической охраны
Фото: предоставлено Общественной палатой РФ