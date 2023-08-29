Форум ОП РФ «Сообщество» можно будет посмотреть онлайн

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29 и 30 августа в Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» (ул.Молодогвардейская, д.222) состоится форум Общественной палаты РФ «Сообщество». Тема – «Гражданское общество России – основа развития».

В программе – дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания. В числе участников – члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты.

Дискуссии с участием экспертов и общественников можно смотреть в формате онлайн. Публикуем программу на вторник, 29 августа, и ссылки на трансляции. Указано самарское время (МСК+1).

10:00

Пленарная сессия "Гражданское общество России - основа развития"

13:00-15:00

Роль гражданского общества в противодействии идеологии неонацизма на примере деятельности Международного общественного трибунала по преступлениям украинских нацистов и их пособников

Развитие институтов Общественного контроля в России и Казахстане

Лаборатория регионального рейтинга "Регион-НКО": анализ результатов рейтинга и проектирование мер по развитию третьего сектора для субъектов ПФО

От школы до корпорации: образовательные и кадровые стратегии технологического лидерства

Партнерство как форма взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций

Переобучение, адаптация и медико-психологическая помощь лицам, уволенным в запас, и участникам СВО

15:30-17:00

Живое наследие территории: возможности гражданского общества в сохранении и развитии материального и нематериального наследия

15:30-17:30

Мобилизация культуры. Вызовы, стоящие перед культурным сообществом

Общественные советы при РОИВ: проблемы и перспективы

Нетворкинг "НКО ПФО: возможности партнерства с НКО новых регионов"

Школа мечты: новое качество школьных пространств

Возрастание роли негосударственной сферы безопасности в период проведения СВО

17:00-18:30

Туризм на природных территориях: возможности общества для развития туриндустрии и экологической охраны

Фото: предоставлено Общественной палатой РФ