Форум «История для будущего. Информационный фронт» - шанс обсудить актуальные вопросы сегодняшнего дня с известными журналистами, учеными и политиками, педагогами и лидерами общественного мнения

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Информация сегодня – поле противостояний. Метафора «Информационный фронт» - идеология современных медиа.



Если история, правда, справедливость и медиа – для вас актуальные вопросы сегодняшнего дня, тогда историко-просветительский форум «История для будущего. Информационный фронт» - шанс обсудить их с известными журналистами, учеными и политиками, педагогами и лидерами общественного мнения.



8 ноября. Самара. С 10.30 и до 18.00 – в режиме нон-стоп: лекции, обсуждения, дискуссии по самым острым вопросам: солидарность вокруг общих ценностей и общественного доверия в России и ситуация с Украиной как противостояние цивилизаций, механизм рождения и разоблачения фэйков, что такое современность, почём туда билеты, почему Россия ее не принимает и можно ли её импортозаместить, а также, что такое «цифровая гигиена»?



Присоединяйтесь к обсуждению онлайн или регистрируйтесь для очного участия здесь.

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