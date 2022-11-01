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Форум «История для будущего. Информационный фронт» - шанс обсудить актуальные вопросы сегодняшнего дня с известными журналистами, учеными и политиками, педагогами и лидерами общественного мнения
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Форум «История для будущего. Информационный фронт» - шанс обсудить актуальные вопросы сегодняшнего дня с известными журналистами, учеными и политиками, педагогами и лидерами общественного мнения

1 ноября 2022 18:27
234
Присоединяйтесь к обсуждению.

Информация сегодня – поле противостояний. Метафора «Информационный фронт» - идеология современных медиа.

Если история, правда, справедливость и медиа – для вас актуальные вопросы сегодняшнего дня, тогда историко-просветительский форум «История для будущего. Информационный фронт» - шанс обсудить их с известными журналистами, учеными и политиками, педагогами и лидерами общественного мнения.

8 ноября. Самара. С 10.30 и до 18.00 – в режиме нон-стоп: лекции, обсуждения, дискуссии по самым острым вопросам: солидарность вокруг общих ценностей и общественного доверия в России и ситуация с Украиной как противостояние цивилизаций, механизм рождения и разоблачения фэйков, что такое современность, почём туда билеты, почему Россия ее не принимает и можно ли её импортозаместить, а также, что такое «цифровая гигиена»?

Присоединяйтесь к обсуждению онлайн или регистрируйтесь для очного участия здесь.

Смотрите прямые трансляции с площадок Форума
Телеканал «Самара 24»
Youtube-канал «История.РФ» https://www.youtube.com/channel/UCJf5zN7YGOYF3IacL9Mq..
в сообществе VK «История для будущего»: https://vk.com/histrf_forum
в сообществе VK СОВА https://vk.com/sovanews63
 в сообществе VK Самарская область https://vk.com/samaroblast

 

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