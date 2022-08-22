Форум «Армия 2022» в Самаре завершился, его гостями стали более 21 тысяч человек 

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На аэродроме Кряж в Самаре состоялась торжественная церемония закрытия военно-технического форума "Армия-2022". За три дня его гостями стали более 21 тысяч человек.

Посетители могли не только ознакомиться и сфотографироваться с новейшими образцами современной военной техники, но и примерить на себя экипировку российских военнослужащих.

На аэродроме были продемонстрированы бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих.

Помимо этого, большой популярностью пользовалась уникальная экспозиция трофеев, добытых военнослужащими общевойсковой армии в ходе специальной военной операции на Украине. Среди них были представлены ПТРК «Джавелин» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военная форма, экипировка и атрибутика Украинских националистических батальонов, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО